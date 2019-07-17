Актриса Наталья Рудова пришла на премьеру «Короля льва» без юбки. Многие российские знаменитости появились на красной дорожке киноцентра «Октябрь», чтобы посмотреть ремейк мультфильма, снятого 25 лет назад. Ненастная погода, которая задержалась в столице, внесла свои коррективы. Многие звезды появились в кинотеатре в куртках и с зонтами. Некоторые взяли с собой детей, на которых были резиновые сапоги.

Одной из главных героинь вечера, безусловно, стала актриса Наталья Рудова. По красной дорожке она прошлась в кислотных кроссовках, футболке в тон и рваной джинсовой куртке. Как отметили многие собравшиеся журналисты, звезда выглядела похорошевшей и постройневшей. Под короткой футболкой не наблюдалось ни шорт, ни юбки.

Рудова рассказала акулам пера, что из всех диснеевских героев она всегда мечтала сыграть Русалочку. Все потому, что она плавает в море и находится в поиске своей любви. Кроме того, актриса заявила, что будет плакать на сеансе. Она очень сентиментальна, когда смотрит подобные картины. «С настоящими животными я фильмы вообще не смотрю – иначе умру сразу», — заявила Наталья Рудова.

Добавим, что на премьере «Короля льва» также ждали поп-короля Филиппа Киркорова с детьми. Но он не появился. Не исключено, что причиной стало происшествие с одной из его фур по дороге на концерт в Крым. Машина выехала с трассы и едва не перевернулась, сообщает «Комсомольская правда».