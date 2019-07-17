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Лисовец высказался о своей личной жизни и ориентации

Известный стилист заявил, что для любой женщины он - модель настоящего мужчины.

Лисовец высказался о своей личной жизни и ориентации
Влад Лисовец высказался о своей личной жизни/globallookpress.com

Стилист Владислав Лисовец стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Ведущая заявила, что самый популярный вопрос в Интернете, касающийся эксперта моды, относится к его сексуальной ориентации и личной жизни. Как известно, Лисовец очень закрытый в этом плане человек и предпочитает ничего не говорить. Впрочем, для Аллы Довлатовой он сделал небольшое исключение.

Лисовец прокомментировал личную жизнь/globallookpress.com

«На меня в социальных сетях подписаны, как правило, одни женщины. Их примерно 86 процентов. Я не вижу в этом ничего удивительного. Я для женщин являюсь моделью настоящего мужчины. Я – воспитанный, не быдло, симпатичный, у меня красивый голос, я понимаю и разбираюсь в моде, я для любой женщины друг и помощник. К тому же я не бедный», — заявил Владислав Лисовец.

Также стилист сказал, что он уже зрелый мужчина, но при этом не старый душой, что также притягивает к нему людей. «Мое первоначальное признание – это карьера. Я не люблю выносить все на поверхность о себе, не люблю протоптанные дороги. Я ярко выраженный ретроград, который всегда идет своим путем», — заявил он.

Также Влад Лисовец отметил, что для него важно научить людей «не залипать на одном образе». Как он считает, нужно постоянно меняться. «Необходимо пробовать что-то новое в моде. Если следовать одним курсом, то любая женщина со временем увидит, что у нее ничего не меняется, а лицо стареет. А для женщины очень важно обмануть свой возраст», — сказал стилист.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваВлад Лисовец

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Лисовец высказался о своей личной жизни и ориентации
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