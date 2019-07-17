НОВОСТИ

«Топим за Ирку!»: Харламов высмеял роман «Брэдлика» и Гаги

Юморист поделилтся новым злободневным роликом.

«Топим за Ирку!»: Харламов высмеял роман «Брэдлика» и Гаги
Гарик Харламов назвал свой роли об американских звздах злободневным. Фото: globallookpress.com

Вот уж во истину: не написал комментарий Гаге – не россиянин. Начавшая, как вполне серьезное негодование волна критики наших соотечественников в адрес американской певицы, сегодня превратилась в русскую народную забаву. Напомним, певицу обвиняют в том, что отбила актера Брэдли Купера у россиянки, супермодели Ирины Шейк. В Сети пишут, что без попкорна читать камеди-баттл русских комментаторов на странице Леди Гаги в Instagram уже невозможно.

История получила такой резонанс, что превратилась в целое явление, может быть, даже культурное. И мимо этого уже смог пройти мимо юморист Гарик Харламов, который четко и точно подлавливает настроение масс, так сказать. Юморист переключился с любимой Ларисы Гузеевой и ее шоу и представил в своем Imstagram ролик, в котором высмеивает любовный треугольник Шейк-Купер-Гага.

Начинается видео с кадров фильма «Звезда родилась», где по стечению обстоятельств зародился, как говорят и роман звезд. Герой Купера приглашает на сцену героиню Леди Гаги, которая, встав у микрофона, начинает петь… хит Ирины Аллегровой «Угнала тебя». Затем кадр меняется: на диване сидит Ирина Шейк и голосом Гузеевой говорит свое знаменитое уже ругательство.

Брэдли Купер и Ирина Шейк
Ирина Шейк и Брэди Купер расстались, якобы, из певицы Леди Гаги. Фото: globallookpress.com

«На злобу дня!» — подписал Гарик свой пост, и это оценили все без исключения. Свой «лайк» под публикацией поставил даже Евгений Петросян. А обычные поклонники юмориста делят впечатлениям от чтения «комментов» на странице Леди Гаги.

«Я сегодня читала комментарии под фотками у Гаги, там весело, русские от проклятий уже начали там обмениваться рецептами холодца», — пишет подписчица.

«Идет четвертый день осады инстаграмма разлучницы Гаги. Халатное братство наносит непоправимый удар, человеку, устроившему bad romance», — замечает поклонница Харламова.

Так же поклонники предлагают «топить за Ирку», а самому Харламову за концовку его ролика – «Оскара».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Топим за Ирку!»: Харламов высмеял роман «Брэдлика» и Гаги
Интересно?
Поделись с друзьями: