«Топим за Ирку!»: Харламов высмеял роман «Брэдлика» и Гаги

Вот уж во истину: не написал комментарий Гаге – не россиянин. Начавшая, как вполне серьезное негодование волна критики наших соотечественников в адрес американской певицы, сегодня превратилась в русскую народную забаву. Напомним, певицу обвиняют в том, что отбила актера Брэдли Купера у россиянки, супермодели Ирины Шейк. В Сети пишут, что без попкорна читать камеди-баттл русских комментаторов на странице Леди Гаги в Instagram уже невозможно.

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История получила такой резонанс, что превратилась в целое явление, может быть, даже культурное. И мимо этого уже смог пройти мимо юморист Гарик Харламов, который четко и точно подлавливает настроение масс, так сказать. Юморист переключился с любимой Ларисы Гузеевой и ее шоу и представил в своем Imstagram ролик, в котором высмеивает любовный треугольник Шейк-Купер-Гага.

Начинается видео с кадров фильма «Звезда родилась», где по стечению обстоятельств зародился, как говорят и роман звезд. Герой Купера приглашает на сцену героиню Леди Гаги, которая, встав у микрофона, начинает петь… хит Ирины Аллегровой «Угнала тебя». Затем кадр меняется: на диване сидит Ирина Шейк и голосом Гузеевой говорит свое знаменитое уже ругательство.

«На злобу дня!» — подписал Гарик свой пост, и это оценили все без исключения. Свой «лайк» под публикацией поставил даже Евгений Петросян. А обычные поклонники юмориста делят впечатлениям от чтения «комментов» на странице Леди Гаги.

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«Я сегодня читала комментарии под фотками у Гаги, там весело, русские от проклятий уже начали там обмениваться рецептами холодца», — пишет подписчица.

«Идет четвертый день осады инстаграмма разлучницы Гаги. Халатное братство наносит непоправимый удар, человеку, устроившему bad romance», — замечает поклонница Харламова.

Так же поклонники предлагают «топить за Ирку», а самому Харламову за концовку его ролика – «Оскара».