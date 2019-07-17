«От секса до печени»: одинокая Лолита рассказала о предложениях мужчин

Пропавшая на пять дней из Сети певица отдохнула в Болгарии и поделилась планами.

Лолите Милявской с ее расставанием с мужем, к счастью, не переплюнуть общественный резонанс, который получила, например, история с Бари Алибасовым. А вот искренность и сила переживаний ее фанатов из-за личных неурядиц были куда масштабнее. Звезду заваливали комментариями со словами поддержки и советами в ее Instagram, а сама Лолита, тем временем, делилась историей своей личной жизни на телевидении.

Но неожиданно для всех певица пропала из медийного пространства. Она не выходила на связь с поклонниками пять дней, и они уже начали волноваться – не случилось ли чего. Но все оказалось в порядке. Артистка, наконец-то, сделала новую публикацию в ленте своего микроблога.

В видеообращении Лолита поделилась последними новостями и планами. Во-первых, звезда призналась, что за эти несколько дней, что ее не было в Сети, она отлично отдохнула в болгарском Бургосе. Она «сходила на почту» и посмотрела, что пишут в сообщениях певице мужчины.

«Предложения чего угодно: секса, сердца, руки, печени. А друзья мне сбросили сообщения — что пишут обо мне СМИ: «стареющая женщина-алкоголичка». Так вот «стареющая женщина-алкоголичка» возвращается к работе. Всем привет!», — говорит звезда.

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Кроме того, Лолита поделилась планами на ближайшее время. Из Болгарии она направляется прямиком на фестиваль в Юрмалу к Лайме Вайкуле. Затем до конца месяца певица будет бесконечно гастролировать. Словом, снова не теряйте.