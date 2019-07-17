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Орбакайте похвасталась стройной фигурой на фоне лунного затмения

Певица наблюдала необычное природное явление в США.

Орбакайте похвасталась стройной фигурой на фоне лунного затмения
Кристина Орбакайте в США наблюдала лунное затмение, а коллеги позвали певицу в Юрмалу. Фото: globallookpress.com

Как известно, Кристина Орбакайте и е семья живет на два дома, и значительную часть времени певица проводит в США. Не так давно, на своей странице в социальной сети Instаgram она поделилась кадрами с отдыха за океаном, рассказала о не совсем обычных косметических процедурах, которые певица проходится в местных салонах.

А вот очередной пост артистки в Сети полноправно может стать историческим. Дело в том, что 48-летняя Кристина продемонстрировала свою безупречную фигуру на фоне широко анонсируемого лунного затмения. На снимке видно, что на побережье царит почти полный мрак, а луне совсем немного отражается в воде. На Орбакайте при этом длинное, черное ажурное платье.

Одними из первых на пост отреагировали звездные коллеги певицы. Например, Филипп Киркоров назвал эту ночь – «ночью безумия». А вот Игорь Николаев, кажется, на необычное природное явление никакого внимания не обратил. Он зазывает певицу в Юрмалу, где без Кристины скучает вся «юрмальская тусовка».

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Орбакайте похвасталась стройной фигурой на фоне лунного затмения
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