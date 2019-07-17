Выбран актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме

Мода на байопики легендарных мировых знаменитостей, ушедши или ныне живущих, по счастью, продолжается. После большого успеха «Богемской рапсодии» о Фредди Меркьюри и «Рокетмена», посвященного Элтону Джону, своей очереди ждет и картина о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли.

больше по теме В трейлере байопика о Джуди Гарленд Зеллвегер изменилась до неузнаваемости Критики уже пророчат Рене «Оскара» за лучшую женскую роль.

Из всех подробностей о новой картине известно лишь то, что ее съемки начнутся в начале 2020 года. Ни названия, ни каких-либо других подробностей не озвучивают. Зато накануне стало известно, кто сыграет в новом фильме великого Элвиса. Роль, как оказалось, досталась 27-летнему актеру Остину Батлеру.

По словам режиссера картины База Лурмана, для него было честью встретить во время кастинга на главную роль, огромное число талантливых артистов. Он слушал о работе Батлера на Бродвее. Так что режиссер был уверен, что нашел того, кто сможет передать дух одной из самых знаковых музыкальных фигур в мире, пишет портал Deadline.

больше по теме Создатели байопика об Элвисе Пресли назвали кандидатов на роль певца Режиссер Баз Лурман отобрал пять возможных претендентов на роль короля рок-н-ролла.

Напомним, Остин Батлер снимался в таких картинах, как «Пришельцы на чердаке», «Мертвые не умирают», а также сериалах «Их перепутали в роддоме», «Фишки. Деньги. Адвокаты» и «Стрела». Так что роль Элвиса Пресли станет для него самым большим достижением в карьере.

Кстати, недавно в СМИ появилась новость о том, что и не убиваемого Джеймса Бонда будет играть женщина.