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Выбран актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме

Съемки нового байопика стартуют в начале 2020 года.

Выбран актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме
Выбор режиссера фильма об Элвисе Пресли выпал на Остина Батлера. Фото: globallookpress.com

Мода на байопики легендарных мировых знаменитостей, ушедши или ныне живущих, по счастью, продолжается. После большого успеха «Богемской рапсодии» о Фредди Меркьюри и «Рокетмена», посвященного Элтону Джону, своей очереди ждет и картина о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли.

Из всех подробностей о новой картине известно лишь то, что ее съемки начнутся в начале 2020 года. Ни названия, ни каких-либо других подробностей не озвучивают. Зато накануне стало известно, кто сыграет в новом фильме великого Элвиса. Роль, как оказалось, досталась 27-летнему актеру Остину Батлеру.

По словам режиссера картины База Лурмана, для него было честью встретить во время кастинга на главную роль, огромное число талантливых артистов. Он слушал о работе Батлера на Бродвее. Так что режиссер был уверен, что нашел того, кто сможет передать дух одной из самых знаковых музыкальных фигур в мире, пишет портал Deadline.

Напомним, Остин Батлер снимался в таких картинах, как «Пришельцы на чердаке», «Мертвые не умирают», а также сериалах «Их перепутали в роддоме», «Фишки. Деньги. Адвокаты» и «Стрела». Так что роль Элвиса Пресли станет для него самым большим достижением в карьере.

Кстати, недавно в СМИ появилась новость о том, что и не убиваемого Джеймса Бонда будет играть женщина.

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Тэги:

Остин БатлерФильм "Богемская рапсодия"фильм "Рокетмен"Фредди МеркьюриЭлвис ПреслиЭлтон Джон

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Выбран актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме
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