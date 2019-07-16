Лена Миро: «Богомолов цинично «развел» Собчак на любовь»

О романе Ксении Собчак и Константина Богомолова не говорил только ленивый. Да, и сложно удержаться, когда еще полгода назад за свое семейное счастье так яростно, в буквальном смысле слова, дрался у одного из московских ресторанов обманутый на тот момент супруг телеведущей. В этой истории со скандальном расставании и разводе, вообще, оказалось больше сочувствующих у Максима Виторгана. А вот в отношении пары Собчак-Богомолов царит всеобщее недоумение – что их вообще может связывать? Особую остроту этот вопрос приобрел после очередного выпуска шоу «Осторожно, Собчак!», героем которого стал режиссер. Богомолов выглядел снобом, Собчак же была очень скована.

В рядах тех, кто отказывается верить в искренность чувств пары, оказалась и Лена Миро. Известный блогер озвучила свою версию причин и сути романа журналистки и режиссера. Изучив несколько снимков Собчак, Лена делает вывод – самое больное место Ксении – ее некрасивость.

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«Собчак, несмотря на все свои пластические операции, уродина, от чего и страдает», — заявляет в своем ЖЖ Миро и отмечает, что вот у Богомолова – руку протяни – и будет «много красивых, готовых дать режиссеру женщин». Он же предпочел «откровенно некрасивую и внутренне зажатую Ксению».

Суть их отношений, по мнению блогера, сериал «Содержанки». Театральному режиссеру надо было пропиарить свой дебют в кино, и для этого он использовал Ксюшу.

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«Богомолов цинично развел Собчак на любовь. Костик умный мужик и грамотно все просчитал»,- пояснила Миро.

Впрочем, Лена отдает должное и самой Ксении, у которой, по ее словам, есть дар превращать в светский персонаж любую безликую серость».

Напомним, впервые о романе заговорили осенью 2018 года. После того, как Виторган избил Богомолова, больше скандалов в СМИ о звездной паре не вытекало. 8 марта этого года Ксения и Миаксим сообщили о расставании и в начале июня разошлись официально. Их сын остался жить с Ксенией.

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Что же касается расставания Богомолова и его жены Дарьм Мороз, то здесь все мирно – экс-супруги, к слову, были заняты вместе на тех самых «Содержанках». И до сих пор мило общаются.