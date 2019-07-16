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Алибасов ударил свою подругу на шоу «Пусть говорят»

Очередной выпуск передачи закончился скандалом.

Алибасов ударил свою подругу на шоу «Пусть говорят»
Бари Алибасов / global look press

Скандалом закончился очередной выпуск программы «Пусть говорят» на Первом канале, посвященный теме отравления Бари Алибасова. В какой-то момент главный герой передачи набросился с кулаками на свою подругу Лиану.

Создателя группы «На-На» разозлили ее слова о том, что все беды в жизни продюсера начались после того, как он женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Разъяренный Алибасов подошел к Лиане и попытался ее ударить. Женщина расплакалась и ушла со съемок шоу.

Выпуск программы «Пусть говорят» на Первом канале с участием Бари Каримовича вышел в эфир 15 июля. Ведущий Дмитрий Борисов и гости студии осудили поднявшего на женщину руку продюсера. Тот, вероятно, не смог справиться с эмоциями.

Напомним, что 4 июня знаменитый продюсер попал в больницу после того, как выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Однако недавно выяснилось, что Бари Каримович только пригубил опасное средство, не успев его проглотить, поэтому его жизнь была вне опасности. Позднее вокруг ситуации с отравлением Алибасова начали ходить различные теории и слухи. Так, многие считают, что всю эту историю продюсер выдумал для пиара. Самого Алибасова очень расстраивает, что ему не верят.

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Алибасов ударил свою подругу на шоу «Пусть говорят»
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