«У нее такая фигура!»: Собчак повесила на холодильник фото Лободы

Ксения Собчак может похвастаться стройной фигурой. Подписчики крайне редко делают ей замечание относительно лишнего веса, а вот сама скандальная блондинка, оказывается, стремится к идеалу. Для нее образ для подражания — Светлана Лобода.

Данный факт удивителен, ведь экс-супруга Максима Виторгана открыто призналась, что у нее есть кумир. О Светлане она отзывается очень восторженно, а всем, кто уверен в обратном, Собчак готова ответить: «Ты не понимаешь, какое тело у человека».

«У нее такая фигура! У нее фигура невероятная. Андрюш, такого даже я не видела. Лобода у меня висит на холодильнике. Каждый раз, когда я хочу пожрать того, чего не надо, то смотрю на нее и останавливаюсь… » — эмоционально призналась Ксения.

Признание Собчак сделала Андрею Макаревичу. Оказывается, совсем скоро в эфир выйдет «Смак» с ее участием.

Подписчики, конечно же, не смогли пройти мимо такого замечания и принялись искать изъяны у певицы. Кто-то припомнил Лободе накаченные губы, кто-то усмотрел «исправленные» скулы и нос, но Собчак по-прежнему грезит от фигуре, как у певицы, пишет 7days.ru.