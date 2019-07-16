Гагарина расстроилась из-за набранных в отпуске лишних килограммов

Первую половину июля Полина Гагарина вместе с семьей провела в Греции, на острове Крит. 32-летняя певица с удовольствием делилась в соцсетях живописными фотографиями с отдыха и многочисленными снимками в разных купальниках. Однако все хорошее когда-нибудь кончается, подходит к концу и греческое путешествие. Уже 16 июля вечером она выступит с первым после отпуска концертом в Турции.

Гагарина не скрывает, что за время отдыха успела набрать в весе из-за любви к греческой кухне и теперь она боится не влезть в свои концертные платья.

Также она рассказала об успехах своих детей. Так, двухлетняя дочь Мия научилась плавать, а 11-летний сын Андрей «подкачался».

«Мия больше не боится моря, мало того, она научилась плавать, так ещё и ныряет бесстрашно и прекрасно держится на воде! Нам показалось, что стала разговаривать ещё бойче и взрослее! Ондрик накачал себе тело Геракла. Димона все считали греком, ну а я… я тут дома и этим всё сказано! Мы скоро вернёмся! А мы уже в Турции и сегодня вечером концерт! Первый после отпуска! Надеюсь влезу в платье», — написала Полина на своей странице в Instagram.

Напомним, Гагарина в детстве некоторое время жила в Греции — ее мама-танцовщица работала в этой стране. Ранее Гагарина поделилась с другими родителями полезным лайфхаком о том, как быстро уложить непоседливого ребенка спать.