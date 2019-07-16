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Ротару резко обошлась с поклонником на концерте в Витебске

Певица не захотела поцеловаться на сцене с преданным фанатом.

Ротару резко обошлась с поклонником на концерте в Витебске
София Ротару. Фото: globallookpress.com

В последние годы София Ротару все реже выступает на большой сцене. На работоспособности 72-летней артистки все сильнее сказывается возраст и состояние здоровья, но пропустить любимый многими знаменитостями «Славянский базар в Витебске» она просто не смогла.

Поклонникам Софии Михайловны представился шанс услышать и увидеть ее воочию. Люди съезжались на фестиваль со всей страны и, когда певица вышла к публике, ее стоя встретил шеститысячный зал. Фанаты буквально засыпали Ротару цветами, охрана едва сдерживала напор толпы желающих подойти к артистке.

Передавая артистке розы, поклонники успевали перекинуться с ней парой слов или чмокнуть в щеку, но одному особо ярому почитателю Ротару отказала наотрез. Когда мужчина попытался поцеловать звезду, она резко оттолкнула его и отошла подальше.

София Ротару оттолкнула захотевшего поцеловать ее поклонника. Кадр видео с выступления артистки.

Как отмечает сайт «Дни.ру», этого поклонника певица помнит хорошо. Он уже не первый год приезжает на каждый из ее редких концертов.

Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о пошатнувшемся здоровье исполнительницы. Он заявил, что у Ротару серьезные проблемы с легкими, поэтому она живет в Крыму, где климат позволяет улучшить ее состояние. Ротару опровергла эту информацию, заявив, что уже больше десяти лет проживает в Киеве.

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Тэги:

ВитебскпевицаСофия Ротаруфестиваль "Славянский базар"

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Ротару резко обошлась с поклонником на концерте в Витебске
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