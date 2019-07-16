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Панайотов рассказал о последней надежде Началовой на исцеление

Певица, страдавшая от подагры и диабета, незадолго до смерти поехала к иерусалимской Стене плача.

Панайотов рассказал о последней надежде Началовой на исцеление
Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Фото: globallookpress.com

Трагическая смерть Юлии Началовой настолько потрясла поклонников певицы, что пересуды о трагедии не утихают до сих пор. По слухам, на месте захоронения артистки даже земля обладает целебными свойствами, к ее могиле на Троекуровском кладбище устраиваются целые паломничества граждан, желающих исцелиться от недугов.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал коллега и близкий друг Началовой Александр Панайотов. По словам артиста, смерть Юлии превратили в бесконечное шоу, от которого она была бы в шоке, будь жива. Тем не менее, отчаяние от бесконечных болей из-за подагры и диабета однажды заставило и саму певицу прибегнуть к нетрадиционной попытке излечения.

Началова прилетела в Израиль, где посетила Стену плача. Как вспоминает Панайотов, последняя надежда певицы была на Бога, который услышит ее молитвы.

«За несколько месяцев до смерти она поехала в Иерусалим. Молилась, просила Бога, чтобы он ее исцелил. Была во всех святых местах… Но каким был итог, вы знаете», – цитирует Александра «Собеседник».

Александр Панайотов не может смириться со смертью Началовой. Фото: globallookpress.com

Напомним, Юлию Началову доставили в больницу с воспалившейся ранкой на ноге. Певица долго пыталась обрабатывать ногу самостоятельно, что привело в итоге к сепсису. Медики не смогли спасти певицу.

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Панайотов рассказал о последней надежде Началовой на исцеление
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