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В Ирландии на съемках умер актер из фильма «Бэтмен: Начало»

Карл Шилс заснул на съемочной площадке и не проснулся.

В Ирландии на съемках умер актер из фильма «Бэтмен: Начало»
Актер Карл Шилс умер во время съемок Фото: @karlshiels

Известный британский актер Карл Шилс умер в возрасте 47 лет. Это случилось в Ирландии 14 июля. Он скончался прямо на съемочной площадке (снимали сериал «Город-сказка») — заснул и не проснулся.
Официальные причины смерти пока не озвучены. Но друзья актера, говорят, что в последнее время у него были большие проблемы со здоровьем. Несколько раз Шилса даже видели передвигающимся на костылях. Его мучили сильные боли, и он стал частенько засыпать на съемках, сообщает сайт argumenti.ru.

«Все видели, но никто не спросил, что с ним. Только обсуждали это за его спиной», — говорит друг усопшего.

Карл Шилс снимался во многих фильмах, самые известные — «Острые козырьки», «Тюдоры» и «Война Фойла». А еще он сыграл эпизодические роли в киноленте «Бэтмен: Начало» и в «Нокауте» Спилберга. И даже был номинирован как лучший актер на премии Ирландской академии кино и телевидения.

«Наши сердца разбиты. Покойся с миром», «Легенда! Нам будет тебя не хватать!» — пишут соболезнования поклонники Шилса на его страничке в Instagram.

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В Ирландии на съемках умер актер из фильма «Бэтмен: Начало»
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