Ликвидатор аварии на ЧАЭС покончил с собой после просмотра «Чернобыля»

Казахстанец Нагашибай Жусупов был одним из первых, кто прибыл на станцию для устранения последствий случившегося.

В городе Актобе в Казахстане скончался ликвидатор взрыва на Чернобыльской АЭС. 61-летний Нагашибай Жусупов покончил с собой. Трагическое событие произошло всего через пять дней после того, как мужчина закончил просмотр сериала HBO «Чернобыль».

В апреле 1986 года Жусупов оказался одним из первых, кто приехал устранять последствия случившегося на атомной электростанции. В последнее время мужчина жаловался, что местные власти «забыли» про него. Он никак не мог получить положенную ему квартиру, продолжая жить в общежитии с женой и пятерыми детьми.

Также у Жусупова начались проблемы со здоровьем. У него случались обмороки, были мигрени, он часто лежал в больнице. По словам 25-летней дочери, фильм вызвал у отца настоящую бурю эмоций, серии он смотрел со слезами на глазах.

Как передает The Daily Mail, своей очереди на госжилье Нагашибай ждал около десяти лет. Но в итоге оказалось, что его фамилия загадочным образом исчезла из списка льготников. Он даже подал в суд, пытаясь вернуть право на бесплатную квартиру, но проиграл.

Напомним, «Чернобыль» не оставил зрителей по всему миру равнодушными. Многим в России и странах бывшего СССР фильм понравился, поскольку в нем детально воссоздана жизнь людей в те годы. Другие же остались не в восторге от творения сценариста Крейга Мейзина. Критики указывают на многочисленные несоответствия реальных событий и происходящего в сериале.