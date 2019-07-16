Рудковская пожелала Леди Гаге и Брэдли Куперу счастья

Как известно, Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались, несмотря на наличие общего ребенка — двухлетней Леи. По слухам, причиной разрыва артистов стала певица Леди Гага, с которой Купер якоб закрутил роман на съемках фильма «Звезда родилась».

Неожиданно, толпа россиянок завалила «коварную разлучницу» негативными комментариями на ее странице в Instagram. На ситуацию обратила внимание Яна Рудковская. В своем Telegram-канале она написала большой пост на тему и косвенно встала на защиту Гаги и Купера. Супруга Евгения Плющенко не понаслышке знает, что такое нападки со стороны хейтеров.

«Не важно, разошлись бы Брэдли Купер и Ирина Шейк, не будь этой Гаги, или Гага уже подобрала залежаленького… Тут по принципу — «наших бьют». И сразу рост патриотизма, солидарности и торжества «духовных скреп». Сунуть нос в каждую дырку, как Шурочка из бухгалтерии в «Служебном романе». Это мы умеем, это по-нашему, по-бразильски. Дескать, ах, кабель проклятый, нашу-то Иришу с дитем бросил ради носатой хищницы… », — написала Рудковская.

Продюсер заявила, что заметила искру между артистами еще в фильме «Звезда родилась». В конце светская львица пожелала счастья Куперу и Леди Гаге и отметила, что последняя может только радоваться такой свалившейся на нее популярности в России, ведь она принесет ей много денег.

«По большому счёту надо благодарить продюсеров, которые, не предвидя, конечно, таких неожиданных последствий, так удачно свели на съемках этих замечательных артистов. Дай бог им счастья», — добавила Яна.