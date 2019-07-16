Борис Корчевников признался, что мечтает о детях

Во время программы «Судьба человека» он разоткровенничался с актрисой Еленой Пановой.

Известный телеведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека», которую он и ведет, признался, что мечтает о детях. Во время эфира на канале «Россия-1» он разоткровенничался с гостьей студии, звездой картины «Бой с тенью» Еленой Пановой.

В какой-то момент во время программы роли на съемочной площадке поменялись. «Расспрос с пристрастием» для телеведущего устроила сама актриса. «Борис, а вот, кстати. Что вы думаете о детях?» На это ведущий, немного подумав, ответил: «А что мне остается? Я думаю о них».

Панова напомнила ведущему, что он – известный человек и у него много поклонниц. «А счастья нет», — с горечью в голосе сказал Корчевников. «А некоторые беспокоятся», — загадочно сказала Панова. На это ведущий выпалил: «Ты про мою маму что ли?»

Между тем актриса и не думала заканчивать «допрос». Она намекнула, что кто-то из ее окружения неровно дышит к ведущему. Затем она показала снимок из социальных сетей, на котором Корчевников изображён на фотографии с младенцем. «Это мой крестник. Он очень упитанный. Просто не я его кормлю, поэтому он упитанный», — отшутился Борис Корчевников.

Добавим, что ведущему скоро исполнится 37 лет. Он никогда не был женат.