Обманутый правитель Дубая в преддверии суда устроил праздник

Шейху исполнилось 70 лет. На его юбилее не было ни королевы, ни принцессы.

Правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ Мохаммед Аль Мактум, прославившийся тем, что от него сбежала жена вместе с детьми и внушительным состоянием, отпраздновал 70-летие. Праздник он отметил в Великобритании в тихом семейном кругу, с тортиком, свечами и милыми селфи в Instagram.

больше по теме Рудова пять дней подряд праздновала свой день рожденияЗвезда отметила свое 36-летие с друзьями в Нью-Йорке.

На юбилей обманутый арабский шейх позвал только самых близких: детей и внуков. Как пишет таблоид The Sun, у него 14 дочерей и 9 сыновей. Королеву Елизавету II, которая весьма с ним дружна, шейх не пригласил. Не было на празднике и двух его детей — 11-летней дочери и 7-летнего сына, которых забрала с собой сбежавшая в Германию жена, их мать, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн.

Напомним, женщина совершила немыслимый для арабских стран шаг – тайно покинула мужа и попросила убежище в Германии, подав на развод. Тем самым фактически спровоцировала дипломатический кризис. Правитель Дубая потребовал вернуть строптивую супругу, но Германия неожиданно встала на сторону несчастной женщины.

The Sun увидел прямую связь между предстоящим судебным разбирательством и милыми семейными постами шейха в Сети. Суд должен решить судьбу детей – оставить их с матерью или вернуть отцу.