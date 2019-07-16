Беременная сестра Топалова объявила о свадьбе вслед за братом

Организацией свадьбы Влада Топалова и Регины Тодоренко занималась сестра певца. Как выяснилось, молодой бизнес-леди Алине Топаловой вскоре предстоит поучаствовать в подобном празднике, но уже в главной роли.

больше по теме Влад Топалов высказался о толстяках и бодипозитиве Певец признался, что не в восторге от своего внешнего вида и собирается исправить ситуацию.

Избранник девушки, эстонский бизнесмен Томас Несон, сделал ей предложение еще в прошлом году. И вот, наконец, пара решила сыграть свадьбу. Но это не единственное радостное событие в жизни родственницы Влада. Недавно она сообщила в Instagram, что ждет малыша. Так что у будущих супругов вскоре родится первенец.

Алина отметила, что предстоящее торжество будет очень скромным, в отличие от свадьбы ее звездного брата, поскольку она находится в положении.

«У нас не совсем свадьба, скорее, роспись с празднованием», – призналась будущая мама изданию «СтарХит».

Сестра Топалова занимается организацией свадеб профессионально, у девушки есть собственное агентство. Недавно Влад и Регина поделились с поклонниками видео с торжества, прошедшего на юге Италии в Сорренто. По словам Регины, раньше она думала, что пышные свадьбы – это хвастовство. Однако изменила свое мнение, когда поняла, что это – редкая возможность собрать вместе всех родных и друзей.

Возлюбленные очень трогательно поздравили друг друга. Влад спел для любимой песню, а Регина произнесла свадебную речь. В ней она призналась, что несколько раз обогнула Землю в поисках любви.