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Скоропостижно скончалась звезда «Глухаря» Ольга Вяликова

Известной актрисе было 65 лет.

Скоропостижно скончалась звезда «Глухаря» Ольга Вяликова
Умерла актриса Ольга Вяликова/teatrarmii.ru

Артистка Центрального академического театра российской армии Ольга Вяликова скоропостижно скончалась в возрасте 65 лет. Информация об этом появилась на сайте театра. В труппе она служила с 1980 года. Родилась звезда в 1954 году.

За свою карьеру в театре актриса сыграла в огромном количестве спектаклей. Каждая ее роль, как отмечают в театре, была узнаваемой для зрителей. Пять лет назад она получила престижную награду – медаль за «Трудовую доблесть». Про Вяликову также известно, что она окончила много лет назад Щукинское театральное училище.

Запомнилась Ольга Вяликова и по работе в кино. К примеру, она снялась в знаменитом фильме «Обыкновенное чудо». В последнее десятилетие она получала не так много ролей в кино, но порой ее приглашали сыграть в сериалах. Например, Вяликова была задействована в популярном сериале «Глухарь».

Добавим, что известие о смерти актрисы стало полной неожиданностью для ее коллег. В ближайшее время должно решиться, когда и где пройдут похороны.

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Тэги:

Ольга ВяликоваСериал "Глухарь"смерть актрисы

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Скоропостижно скончалась звезда «Глухаря» Ольга Вяликова
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