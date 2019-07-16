Скоропостижно скончалась звезда «Глухаря» Ольга Вяликова

Артистка Центрального академического театра российской армии Ольга Вяликова скоропостижно скончалась в возрасте 65 лет. Информация об этом появилась на сайте театра. В труппе она служила с 1980 года. Родилась звезда в 1954 году.

больше по теме Актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева скончалась после тяжелой болезни Артистке было всего 37 лет.

За свою карьеру в театре актриса сыграла в огромном количестве спектаклей. Каждая ее роль, как отмечают в театре, была узнаваемой для зрителей. Пять лет назад она получила престижную награду – медаль за «Трудовую доблесть». Про Вяликову также известно, что она окончила много лет назад Щукинское театральное училище.

Запомнилась Ольга Вяликова и по работе в кино. К примеру, она снялась в знаменитом фильме «Обыкновенное чудо». В последнее десятилетие она получала не так много ролей в кино, но порой ее приглашали сыграть в сериалах. Например, Вяликова была задействована в популярном сериале «Глухарь».

Добавим, что известие о смерти актрисы стало полной неожиданностью для ее коллег. В ближайшее время должно решиться, когда и где пройдут похороны.