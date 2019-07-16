Принц Гарри рассказал о первом достижении двухмесячного сына

Герцог Сассекский с супругой поговорили о детях с Бейонсе и JAY-Z.

Первенцу принца Гарри и Меган Маркл недавно исполнилось два месяца. В этот день королевская пара устроила крестины Арчи в Виндзорском замке, на церемонии присутствовали самые близкие друзья и родные супругов.

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Несмотря на огромный интерес поклонников, герцог и герцогиня Сассекские предпочитают хранить в тайне личную жизнь, но иногда общественности все же становятся известны некоторые детали. Накануне Гарри и Меган посетили лондонскую премьеру фильма «Король Лев», где молодой отец обмолвился о первом достижении малыша.

В кинотеатре супруги встретили Бейонсе и рэпера JAY-Z. У звездной пары подрастают трое наследников, поэтому разговор, конечно, зашел о детях. Как с гордостью сообщил собеседникам принц Гарри, Арчи Харрисон уже начал держать голову. Глядя на Меган, он добавил, что наследник теперь «уже не такой маленький».

А у JAY-Z для супругов, которые только начали осваивать нелегкое «ремесло» родителей, нашелся весьма полезный совет.

«Лучший совет, который я могу вам дать – старайтесь всегда находить немного времени на себя», – цитирует рэпера издание People.

Напомним, на премьеру римейка классического фильма прибыли многие звезды. В числе гостей мероприятия были замечены Элтон Джон, который давно уже дружит с Гарри, Фаррелл Уильямс, Дональд Гловер и другие знаменитости, сообщал портал Teleprogramma.pro.