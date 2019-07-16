Появились кадры с места аварии с фурой Киркорова

Филипп Киркоров гастролирует по стране. Впереди еще три выступления, которые пройдут в Крыму, Элисте и Волгодонске Ростовской области. По пути на одну из площадок случилось ЧП — фура, перевозившая реквизит для шоу, попала в аварию.

Случилось это неподалеку от Волгодонска Ростовской области. Кортеж певца как раз направлялся из Ростова в Крым, где пройдет следующий концерт. В пути водителей машин (с концертным оборудованием и дорогими нарядами Киркорова) настигла непогода. В Ростовской области шел проливной дождь, на мокрой трассе один из водителей не справился с управлением и машина улетела в кювет.

Первым о происшествии сообщил телеграмм-канал Baza, в их распоряжении оказалось видео с места ДТП. На дороге работали спасатели, они пытались вытащить фуру, которую занесло на дороге. К счастью, машина не перевернулась и никто не пострадал.

Спустя пару часов Филипп Киркоров решил прокомментировать ситуацию и назвал сообщения об аварии сильно преувеличенными.

«Слухи о «перевернувшихся фурах с оборудованием к шоу «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ» сильно преувеличены! У нас все хорошо, да, была проблема с одной из фур на скользкой дороге, но все живы, здоровы, и благодаря слаженным и оперативным действиям МЧС все в порядке и уже в движении! Спасибо за беспокойство, до встречи уже завтра в Крыму!» — обратился к взволнованным поклонникам певец.

Он призвал не верить новостям о серьезной аварии и отметил, что уже 17 июля устроит грандиозное шоу в Крыму. Что касается реквизита, то он не испорчен — все цело, пишет сайт Dni.ru.