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Корчевников признался, что о создании семьи ему остается только мечтать

Телеведущий, судя по всему, уже не верит, что когда-нибудь женится.

Корчевников признался, что о создании семьи ему остается только мечтать
Корчевников не верит в свою женитьбу/globallookpress.com

Известный телеведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», заявил, что он уже не верит в то, что когда-нибудь женится и создаст семью. Такое признание он сделал во время беседы с актрисой, звездой картины «Бой с тенью» Еленой Пановой.

Корчевников уже не верит, что создаст семью/globallookpress.com

«А что мне остается? Остается только мечтать о семье. Ты уже замужем. Все уже…» — заявил он, намекая, что опоздал с женитьбой.

Актриса решила поддержать Корчевникова. «Я понимаю. Будет значит», — сказала она.

В ответ на это Борис Корчевников заявил, что, конечно, в данной ситуации он мог бы отшутиться. Телеведущий на полном серьёзе рассуждает сейчас о том, что уже никогда не женится. Эта мысль его угнетает, но он ничего не может с ней поделать.

Отметим, что Борису Корчевникову 20 июля 2019 года исполнится 37 лет. Он никогда не был женат. Одно время телеведущего «женили» на актрисе Сесиль Свердловой. Сам он ранее признавался, что никогда на ней женат не был. Добавим, что несколько лет назад популярный телеведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли, которая затронула слуховой нерв.

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Тэги:

Борис КорчевниковЕлена ПановаПрограмма "Судьба человека"Создание семьи

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Корчевников признался, что о создании семьи ему остается только мечтать
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