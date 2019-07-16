Киркоров разъяснил ситуацию с аварией своей гастрольной фуры

По словам музыканта, все в этой истории, к счастью, остались живы.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в Instagram прокомментировал инцидент, который произошел с одной из его гастрольных фур на подъезде к Крыму. Ранее в Сети появилась информация, что недалеко от Волгодонска большегруз поп-короля с оборудованием перевернулся. В машине были осветительные приборы, костюмы, косметика, дым-машины.

По словам Филиппа Киркорова, слухи о «перевернувшейся» фуре с оборудованием сильно преувеличены. Как заверил певец, все у него хорошо.

«Да, была проблема с одной из фур на скользкой дороге на подъезде в Крым, но все живы, здоровы, и благодаря слаженным и оперативным действиям МЧС всё в порядке и уже в движении! Спасибо за беспокойство, до встречи уже завтра в Крыму! Впервые шоу «Цвет настроения» мы покажем в Крыму», — заявил музыкант.

Добавим, что поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров сейчас ездит по стране со своим гастрольным туром. В залах в разных городах страны царят аншлаги.