НОВОСТИ

Киркоров разъяснил ситуацию с аварией своей гастрольной фуры

По словам музыканта, все в этой истории, к счастью, остались живы.

Киркоров разъяснил ситуацию с аварией своей гастрольной фуры
Киркоров высказался о своей "перевернувшейся" фуре/globallookpress.com

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в Instagram прокомментировал инцидент, который произошел с одной из его гастрольных фур на подъезде к Крыму. Ранее в Сети появилась информация, что недалеко от Волгодонска большегруз поп-короля с оборудованием перевернулся. В машине были осветительные приборы, костюмы, косметика, дым-машины.

По словам Филиппа Киркорова, слухи о «перевернувшейся» фуре с оборудованием сильно преувеличены. Как заверил певец, все у него хорошо.

«Да, была проблема с одной из фур на скользкой дороге на подъезде в Крым, но все живы, здоровы, и благодаря слаженным и оперативным действиям МЧС всё в порядке и уже в движении! Спасибо за беспокойство, до встречи уже завтра в Крыму! Впервые шоу «Цвет настроения» мы покажем в Крыму», — заявил музыкант.

Добавим, что поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров сейчас ездит по стране со своим гастрольным туром. В залах в разных городах страны царят аншлаги.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ВолгодонскКрымФилипп КиркоровШоу "Цвет настроения"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Киркоров разъяснил ситуацию с аварией своей гастрольной фуры
Интересно?
Поделись с друзьями: