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Создатели «Полицейского с Рублевки» прокомментировали уход Петрова из сериала

Актеру попросту не предложили сняться в новых сериях франшизы.

Создатели «Полицейского с Рублевки» прокомментировали уход Петрова из сериала
Александр Петров. Фото: globallookpress.com

Александр Петров остается одним из самых популярных и востребованных актеров российского шоу-бизнеса. Артист полюбился зрителям в роли Гриши Измайлова в комедийной франшизе «Полицейский с Рублевки», но недавно выяснилось, что этот персонаж в сериале больше не появится.

Многие полагали, что Петров сам ушел из проекта. Артист не комментировал ситуацию, но его коллега Татьяна Бабенко, сыгравшая девушку его персонажа в картине, назвала уход актера из сериала сильным поступком.

Однако выяснилось, что дело вовсе не в нежелании Петрова работать над новыми сериями. Как объяснили создатели франшизы, Александру даже не предлагали участвовать в продолжении. Сюжетная линия персонажа Петрова закончилась в полнометражной картине. Авторы изначально планировали сделать продолжение сериала уже без Гриши Измайлова.

«У Саши не было возможности отказаться от съемок – ему никто их не предлагал», – рассказал продюсер Евгений Никишов в интервью kinometro.ru.

Ранее Петров поделился планами, связанными с будущей карьерой. Александр мечтает побороться за американскую кинопремию «Оскар», поэтому стремится играть в более серьезных и разнообразных проектах, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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Тэги:

актерАлександр ПетровФильм "Полицейский с Рублевки"

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Создатели «Полицейского с Рублевки» прокомментировали уход Петрова из сериала
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