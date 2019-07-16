Сын Алибасова призвал не верить разоблачениям Шепелева

Состояние здоровья Бари Алибасова больше не внушает опасений медикам, после отравления жидкостью для чистки труб звездный пациент быстро пошел на поправку. Настолько быстро, что многие обвинили продюсера в обмане.

больше по теме Алибасов заявил, что прятался в реанимации от черных риэлторов Квартира продюсера оформлена на чиновника.

Подозрения, что болезнь Алибасова – пиар-ход для привлечения внимания к «На-На», подтвердил на днях Дмитрий Шепелев. В студии программы «На самом деле» обнародовали переписку помощника Бари Каримовича с врачом, в которой говорилось, что в действительности артиста лечили от алкоголизма.

Громкое разоблачение прокомментировал сын Алибасова. По его словам, Шепелеву верить нельзя, а переписка – обычный фейк. Телевизионщики лишь хотят поднять рейтинги своего шоу, продюсер же болен по-настоящему, сейчас ему необходим покой и хороший уход.

«Не верьте Дмитрию Шепелеву. На его проекте часто практикуют хитрые уловки для высоких рейтингов. Например, мы заранее обговаривали вопросы на детекторе лжи», – говорит Бари Алибасов-младший.

Он отметил, что не позволит очернять имя отца, пишет «СтарХит».

Сам продюсер также утверждает, что был честен с поклонниками. Однако проверка на полиграфе показала, что он не терял память. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, едкое средство «Крот» Алибасов лишь пригубил, но не успел проглотить, жидкость почти не повредила пищевод. В этом случае становится ясно, почему шоумен выписался из больницы так быстро.