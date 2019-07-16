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Сын Алибасова призвал не верить разоблачениям Шепелева

Наследник продюсера рассказал об уловках телевизионщиков.

Сын Алибасова призвал не верить разоблачениям Шепелева
Бари Алибасов восстанавливается после оравления. Фото: globallookpress.com

Состояние здоровья Бари Алибасова больше не внушает опасений медикам, после отравления жидкостью для чистки труб звездный пациент быстро пошел на поправку. Настолько быстро, что многие обвинили продюсера в обмане.

Подозрения, что болезнь Алибасова – пиар-ход для привлечения внимания к «На-На», подтвердил на днях Дмитрий Шепелев. В студии программы «На самом деле» обнародовали переписку помощника Бари Каримовича с врачом, в которой говорилось, что в действительности артиста лечили от алкоголизма.

Громкое разоблачение прокомментировал сын Алибасова. По его словам, Шепелеву верить нельзя, а переписка – обычный фейк. Телевизионщики лишь хотят поднять рейтинги своего шоу, продюсер же болен по-настоящему, сейчас ему необходим покой и хороший уход.

«Не верьте Дмитрию Шепелеву. На его проекте часто практикуют хитрые уловки для высоких рейтингов. Например, мы заранее обговаривали вопросы на детекторе лжи», – говорит Бари Алибасов-младший.

Алибасов уверяет, что честен с поклонниками. Кадр из прграммы «На самом деле».

Он отметил, что не позволит очернять имя отца, пишет «СтарХит».

Сам продюсер также утверждает, что был честен с поклонниками. Однако проверка на полиграфе показала, что он не терял память. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, едкое средство «Крот» Алибасов лишь пригубил, но не успел проглотить, жидкость почти не повредила пищевод. В этом случае становится ясно, почему шоумен выписался из больницы так быстро.

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Сын Алибасова призвал не верить разоблачениям Шепелева
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