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76-летняя Маргарита Терехова перестала говорить и узнавать близких

Дочь именитой актрисы взяла на себя заботу о больной матери.

76-летняя Маргарита Терехова перестала говорить и узнавать близких
Маргарита Терехова (Фото: Globallookpress.com)

На протяжении последних тринадцати лет Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера. 76-летняя актриса уже давно не появляется на людях. О больной маме заботится ее дочь Анна Терехова. В недавнем интервью знаменитость рассказала о том, как сейчас чувствует себя Маргарита Борисовна.

Наследница именитой артистки призналась: Терехова практически не встает с постели и перестала разговаривать. Женщина не узнает своих близких. Однако Анна старается не давать волю слезам, справляясь с переживаниями. Свободное время дочь актрисы проводит у постели больной, погружаясь в воспоминания о своем беззаботном детстве, когда ее родительница была полна сил и не жаловалась на здоровье.

«Сейчас мама очень изменилась – болеет, лежит и, к сожалению, уже не говорит… Но я вижу ее глаза. Такие же добрые, как раньше. Иногда она улыбается. Прилягу рядом – она меня гладит по волосам», – приводит «Собеседник» слова Анны Тереховой.

Дочь Маргариты Тереховой заботится о тяжелобольной маме (Фото: Globallookpress.com)

Дочь Маргариты Борисовны призналась, что ее переполняет счастье только оттого, что мама рядом и у нее есть возможность побыть с ней наедине, обнять, проявить свою заботу и любовь.

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76-летняя Маргарита Терехова перестала говорить и узнавать близких
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