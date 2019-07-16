Леонид Агутин с юмором поздравил сам себя с днем рождения

Его супруга Анжелика Варум считает, что своими музыкой и стихами он дарит миру огромный поток света и тепла.

Леонид Агутин показал пример, как не надо в свой день рождения с утра пораньше ждать звонков и сообщений от друзей и близких с поздравлениями, а обласкать себя и пожелать всего самого лучшего самому. На своей странице в Instagram певец опубликовал фото с курорта.

Агутин лежа греется на солнышке в солнечных очках. Певец отдыхает в Турции, в Тивате.

«Друзья мои! У меня сегодня День Рождения! И вот, что я мог бы сказать по этому поводу:

«Дорогой, Лёня! Тебя сегодня 51! Старшие товарищи смотрят на это с легкой улыбкой. Младшие — с легким сочувствием. А ты смотри вперед! Предшествующие годы ты, в целом, прошел не плохо. Молодец. Могло быть хуже. Развивайся! Не стой на месте! Уважай публику! Заботься о близких! И смотри, не подводи меня!» — написал певец в комментарии в снимку.

Поклонники радостно присоединились к словам именинника, пожелав ему долгих, интересных лет жизни и, конечно, новых песен и творческих успехов.

Своего мужа в Instagram поздравила и певица Анжелика Варум, с которой они 22 года вместе. Дочери пары Елизавете исполнилось 20 лет.

Под совместным снимком с супругом Анжелика написала: «Своими музыкой и стихами ты даришь этому миру огромный поток света и тепла. Многие приходят, чтобы погреться у этого огня. С Днем рождения, мой родной, мой Леонид Агутин! Желаю тебе здоровья, неиссякаемого вдохновения, радости и любви!».