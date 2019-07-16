НОВОСТИ

Стилист раскритиковал вид Хлебниковой на программе «Привет, Андрей!»

По словам Анастасии Николаевой, у певицы налицо проблемы с алкоголем.

Стилист раскритиковал вид Хлебниковой на программе «Привет, Андрей!»
Стилист не исключил проблемы с алкоголем у Хлебниковой/globallookpress.com/

Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева подвергла критике внешний вид звезды девяностых Марины Хлебниковой в студии программы «Привет, Андрей!», которая вышла несколько недель назад на телеканале «Россия-1». По словам специалиста, певице срочно требуется помощь.

Марину Хлебникову подозревают, что она выпивает/globallookpress.com

Напомним, что в студии программы звезда девяностых годов появилась в бежевом платье с рюшками, которое подчеркивало ее нездоровую худобу. Многим показалось, что исполнительница страдает анорексией и у нее проблемы с алкоголем. В частности, прямо на программе на это намекнул шоумен Рустам Солнцев.

По словам Анастасии Николаевой, внешний вид Хлебниковой поверг в шок и ее. Проблемы с алкоголем, как она считает, у певицы безусловно есть, хотя она всячески это отрицает несколько последних недель. Николаевой обидно, что звезда довела себя до такого состояния. Как она заверила, внешний вид звезды безнадежно устарел. К примеру, платье с рюшками давно вышли из моды, а украшения, которые надела певица были популярны несколько десятилетий назад. Как добавила Николаева, визажист как мог пытался исправить ситуацию, но не все подвластно косметике, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что Марина Хлебникова около года назад потеряла любимого мужа. После этого она погрузилась в депрессию, из которой не может выйти до сих пор. Именно поэтому звезда сильно похудела.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия НиколаеваМарина ХлебниковаМарина Хлебникова алкоголизмПрограмма "Привет Андрей!"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стилист раскритиковал вид Хлебниковой на программе «Привет, Андрей!»
Интересно?
Поделись с друзьями: