Стилист раскритиковал вид Хлебниковой на программе «Привет, Андрей!»

Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева подвергла критике внешний вид звезды девяностых Марины Хлебниковой в студии программы «Привет, Андрей!», которая вышла несколько недель назад на телеканале «Россия-1». По словам специалиста, певице срочно требуется помощь.

Напомним, что в студии программы звезда девяностых годов появилась в бежевом платье с рюшками, которое подчеркивало ее нездоровую худобу. Многим показалось, что исполнительница страдает анорексией и у нее проблемы с алкоголем. В частности, прямо на программе на это намекнул шоумен Рустам Солнцев.

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По словам Анастасии Николаевой, внешний вид Хлебниковой поверг в шок и ее. Проблемы с алкоголем, как она считает, у певицы безусловно есть, хотя она всячески это отрицает несколько последних недель. Николаевой обидно, что звезда довела себя до такого состояния. Как она заверила, внешний вид звезды безнадежно устарел. К примеру, платье с рюшками давно вышли из моды, а украшения, которые надела певица были популярны несколько десятилетий назад. Как добавила Николаева, визажист как мог пытался исправить ситуацию, но не все подвластно косметике, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что Марина Хлебникова около года назад потеряла любимого мужа. После этого она погрузилась в депрессию, из которой не может выйти до сих пор. Именно поэтому звезда сильно похудела.