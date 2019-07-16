Гоген Солнцев с падчерицей навестил пожилую супругу в санатории

Известный шоумен и блогер Гоген Солнцев в Instagram опубликовал снимок своей пожилой супруги Екатерины Терешкович. Женщина, напомним, уже достаточно долгое время находится в санатории, где проходит курс лечения. У Екатерины возникли проблемы с алкоголем, и Гоген решил отправить жену поправить здоровье. Отметим, что в санаторий он ездил вместе с дочерью Екатерины от предыдущих отношений, с которой проводит достаточно много свободного времени.
«Навестили. Катя всем передаёт большой привет. По вечерам немного прохладно, и мы привезли ей одежды. Ей очень она понравилась, как видно. Просит, чтобы за неё не переживали, ей тут очень нравится, скоро она будет снова «в строю», — заявил Гоген Солнцев.
Ранее блогер рассказывал, что супруга выпила огромное количество элитных напитков, которые стояли у него дома. Из-за этого поступка он очень злился на жену. Дело в том, что ему предстояли деловые переговоры, к нему пришли гости. Угостить хорошими напитками он их в итоге не смог.
Любопытно, что некоторые пользователи в комментариях выразили мнение, что женщины уже давно нет в живых. Якобы Гоген Солнцев выкладывает старые фотографии своей пожилой супруги.