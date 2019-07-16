Лиза Галкина провела «серьезную работу над ракушками»

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram разместил очередное забавное видео со своей дочерью Лизой. На кадрах можно увидеть, как ребенок проводит «серьезную работу над ракушками». Девочка для этого взяли в руки кисть и краски.

«Продолжается наша работа над ракушками», — заявил снимающий весь процесс Максим Галкин. При этом Лиза спрашивает отца: «Пап, ты снимаешь?» «Вот так, понимаете, серьезная работа идет», — продолжает рассказывать отец девочки. В конце ролика он произносит: «Ну, ладно. Сейчас я к тебе присоединюсь. Буду помогать».

Отметим, что Максим Галкин регулярно в соцсетях рассказывает об успехах своих детей — Лизы и Гарри. Они, напомним, родились в 2013 году от суррогатной матери от брака в Примадонной отечественной эстрады певицей Аллой Пугачевой. Сейчас вместе с ребятами все семейство отдыхает в Юрмале. Там, как известно, они снимают на лето большой особняк.

Добавим, что отъезд Пугачёвой в Ригу привел к скандалу. Вместе с водителем она заехала на перрон и подъехала прямо к вагону. Многие россияне посчитали, что Примадонна повела себя недостойно. Впрочем, сама она каких-то комментариев по этому поводу так и не дала.