Анфисе Чеховой полюбились арабские абайи

К этой одежде ведущая «пристрастилась» после поездки в Арабские Эмираты.

Не так давно Анфиса Чехова признавалась, что не особо изнуряет себя тренировками в погоне за стройной, точеной фигурой. По словам ведущей, иногда походы по магазинам изнуряют побольше, чем час в спортивном зале. Она же живет в гармонии собой, не стесняется демонстрировать фигуру в купальнике и носить ту одежду, которая ей, во-первых, нравится, во-вторых, в которой удобно.

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Свой очередной пост на странице в Instgaram посвятила рассказу об арабских абайях – традиционных восточных женских платьях с длинными рукавами, которые носятся без пояса. В такой одежде местные женщины появляются в общественных местах.

«После поездок в Арабские Эмираты я стала обожать абайи. В такой одежде я чувствую себя максимально женственно и сексуально, несмотря на то, что абсолютно все закрыто», — рассказывает Анфиса под снимком, на котором она примерила наряд.

Несмотря на то, что часть комментаторов отметили, что абайя немного полнит звезду, большинство признались, что образ Чеховой им очень понравился.

«Дорого, женственно, стильно! И этот розовый струящийся шелк вам очень к лицу! Образ Леди — знающей себе цену!» — пишет одна из поклонниц ведущей.