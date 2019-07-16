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«Все живы, просто испуг»: Стриженова попала в ДТП

По словам телеведущей, никогда не знаешь, что ждет тебя впереди.

«Все живы, просто испуг»: Стриженова попала в ДТП
Екатерина Стриженова попала в ДТП/globallookpress.com

Телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. О происшествии она сообщила на своей страничке в Instagram. К счастью, в этом происшествии обошлось без жертв. Звезда, по собственному признанию, отделалась легким испугом.

«Еду я сегодня на эфир (вернее я сплю на заднем сидении, меня везёт водитель, на часах три часа 50 минут утра). И вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг… Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои!» — заявила Екатерина Стриженова.

Напомним, что Екатерина Стриженова — известная актриса и телеведущая. Она уже много лет ведет «Доброе утро» на Первом канале. Ее муж Александр — актер театра и кино. Эта пара считается одной из самых крепких в мире шоу-бизнеса. Екатерина и Александр познакомились еще будучи школьниками на съемках советского фильма «Лидер» режиссера Бориса Дурова.

Отметим, что недавно в Россию приехала старшая дочь Екатерины Стриженовой Анастасия. Она живет в США. Не так давно Анастасия стала мамой. Она родила своему супругу сына Петра. У Анастасии есть младшая сестра Александра. Девушки очень дружны. Саша Стриженова, которая учится в Москве, постоянно выкладывает в Сеть снимки со своей родственницей. Сейчас она водится с маленьким Петром, которому всего год. Сама Саша замуж пока не собирается. Сейчас для нее на первом месте учеба. Екатерина Стриженова без ума от своих дочерей. Она как может помогает им вместе со своим мужем.

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«Все живы, просто испуг»: Стриженова попала в ДТП
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