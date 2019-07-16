Елена Воробей рассказала о погибшем отце своей дочери

На известную сегодня юмористку Елену Воробей слава, народное признание и популярность не обрушивались. Каждый свой шаг к успеху давался не всегда просто, ради карьеры ей пришлось пожертвовать первым браком. Супруг не хотел перебираться в Москву из Бреста, куда Елену уже давно зазывали.

В столице болезненное расставание ей помог пережить бизнесмен Игорь, с которым она была знакома еще в Бресте, где он часто бывал на концертах артистки. К моменту переезда Елены в Москву, он тоже перебрался в мегаполис. В этих отношениях и родилась единственная дочь юмористки София. О свадьбе новоиспеченный отец речи даже не заводил и скрывал от Воробей, что у него уже есть новая семья.

«Я узнала об этом от общих друзей. Поплакала. Очень обиделась. Перестала ему звонить. Потом сам позвонил, приехал, долго что-то объяснял. Сказал, что мечтал о сыне», — рассказала Елена в программе Киры Прошутинской «Он и Она».

Звезда вспоминает, что позже у него родился второй сын. А через некоторое время Соня и старший сын Игоря Гриша познакомились. Эта встреча с Игорем, как оказалась, стала последней. Все случилось три года назад. После падения он получил перелом основания черепа. Месяцы борьбы за жизнь успехом не увенчались.

«Его сыновья осиротели и моя зайка. Мне хотелось, чтобы он жил. И Соня хотела и все хотели», — отметила Елена.

Кстати, сейчас 16-летняя Соня со своими сводными братьями не общается – не хочет.