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Замуж за молодого: супруг Леры Кудрявцевой «летает во сне»

Игорь Макаров разбудил телеведущую среди ночи.

Замуж за молодого: супруг Леры Кудрявцевой «летает во сне»
Упавший с кровати муж разбудил Леру Кудрявцеву. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Возможно, кто-то и критикует известную 48-летнюю телеведущую Леру Кудрявцеву за выбор супруга — хоккеиста Игоря Макарова, которой младше ее на 16 лет, но большинство поклонников желают чете и молодым родителям только счастья. А всяких недоразумений в жизни Леры — хватает. Она периодически делится опытом семейной жизни с молодым мужем. Это всегда смешные и очень добрые истории, которые каждый раз показывают – Лера, несмотря на подтрунивание и подшучивание над Игорем, конечно, очень любит мужа.

Кстати, последняя история, которой поделилась телезвезда, тоже о супруге.

«Девоньки-милые, хочу вас предупредить: если собираетесь замуж за молодого, знайте! Они летают во сне. Сплю я, значит, себе спокойно и вдруг сквозь сон понимаю, что нарастает какой-то шум и льется вода.Шум усиливается и хрясь – грохот. Вскакиваю, включаю свет. Мужа рядом нет, стакан воды пролит на постель. Сон, говорит, приснился, мол летел куда-то и запутался. Лежу. Думаю», — пишет Лера.

Кстати, не менее любопытно и смешно почитать комментарии дам, которые рассказывали о ночных приключениях своих мужей.

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Игорь МакаровЛера Кудрявцевамолодой мужсонхоккеист

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Замуж за молодого: супруг Леры Кудрявцевой «летает во сне»
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