Ольга Бузова произвела фурор на «Славянском базаре» в Витебске

Так уж получилось, что расставание футболиста Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой подарил российскому шоу-бизнесу новую звезду – ведущая «Дома-2» запела. И теперь все никак не остановится даже нормальный отдых. Фанаты Бузовой отмечают, что непонятно, как и когда их любимца спит. Не отказывается она и от гастролей и выступлений даже при травмах и небольших проблемах со здоровьем.

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Вот и на закрытие музыкального фестиваля в Витебске «Славянский базар» Ольга Бузова попала, как говорится, с корабля на бал. И произвела там, судя по комментариям поклонников, настоящий фурор.

«Спасибо за любовь. Я живу и жива благодаря Вам и сцене. Ваша Оля», — пишет в подписи к небольшому ролику с выступления певица.

Фанаты называют в комментариях звезду «гордостью России», «примером для подражания», приезд в Витебск «эпохальным», ведь весь город практически «стоял на ушах» и ждал только выступления. Впрочем, не обошлось и без очередной порции критики, которая, впрочем, звезду не отрезвляет.

«Хватит выступать в трусах. Эта мода была лет 15 назад… сейчас все-все одеваются в классику, и реперы, и попсисты, даже брейк танцуют в костюмах… Оля застряла в 2001 году», — пишет комментатор.