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Юлия Ковальчук в топе и шортах похвасталась испанским загаром

Певица уехала отдыхать с семьей.

Юлия Ковальчук в топе и шортах похвасталась испанским загаром
После участия в шоу "Форт Боярд" Юлия Ковальчук отправилась на отдых в Испанию. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Совсем недавно певица и молодая мама Юлия Ковальчук решила пощекотать себе нервы, почувствовать выбор адреналина и просто получить новые впечатления от участия в возродившемся шоу «Форт Боярд». А уже сейчас певица с семьей нежится на песчаном берегу, отдыхает, загорает и, вообще, развлекается.

На своей странице в социальной сети Instagram она поделилась типичным «отпускным» кадром из Испании. Звезда без макияжа и укладки в зеленом топе и коротких джинсовых шортах позирует, стоя на пляже. Поклонники при этом могут полюбоваться не только стройной фигурой, длинными ногами звезды, но и ровным изумительным загаром.

«Сегодня на пляже горячие девчонки проводили урок танцев и так трясли попками, что даже Амелия бросилась в пляс. А я скромно вспоминала свое танцевальное прошлое и будущую хореографию для премьеры песни в Баку», — призналась Юлия.

Впрочем, некоторых поклонников не заинтересовал рассказ певицы. Они задавали артистке вопрос о груди, которая на фотографии куда-то «пропала».

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загариспанияПрограмма "Форт Боярд"стройная фигураЮлия Ковальчук

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Юлия Ковальчук в топе и шортах похвасталась испанским загаром
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