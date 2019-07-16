«Братик Цекало»: Пригожин до неузнаваемости наэкспериментировался со своей внешностью

Подписчики отмечают, что «оригинал» все же лучше.

Как-то странно сказывается на российских звездах нынешнее лето, с его местами осенней погодой. Значительную часть публикаций в своих Instagram в последнее артисты посвящают тому, что рассказывают об участии в различных флешмобах, показывают свои «состарившиеся» лица. Нет, чтобы пляжем, стройным фигурами, танцами у моря и яхтами поклонников порадовать.

Впрочем, даже если бы и захотел это сделать Иосиф Пригожин, ничего не получилось бы. Ведь недавнее путешествие, в которое он ездил вместе с Валерией, прошло в Исландии, а там с купальником не забалуешь. Вот и решил, видимо, продюсер присоединиться к повальному развлечению коллег и показал себя с полностью изменившейся внешностью.

В его Instagram есть снимки с большой окладистой бородой и очень лаконичной бородкой, с волосами и усами, лысиной и усами. Вариаций, в общем, достаточно. На некоторых кадрах Иосиф похож на Джона Траволту, на других, по словам поклонников, Пригожин вылитый «братик Цекало».

Фанаты отмечают, что эксперименты с внешностью удались – продюсер изменился до неузнаваемости, но «оригинал» все же лучше.