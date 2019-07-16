Машков рассказал, когда фильм «Миллиард» покажут на телевидении

Каждое появление на киноэкране звезды Владимира Машкова – событие для его поклонников и кинокритиков. Потому выхода 18 апреля на широкие экраны фильма «Миллиард», в которой он сыграл главную роль ждали с нетерпением. Тем более, что актер должен был выступить в роли многодетного отца, собирающегося ограбить банк вместе со своими детьми.

Кстати, еще до выхода в прокат фильм стали называть российским «ответом на «друзей Оушена»». Но против этого категорически выступил режиссер кинохита Роман Прыгунов. В интервью порталу Teleprogramma.pro, он отметил, что две эти работы даже сравнивать не надо.

Впрочем, сравнивать или нет, дело, в том числе и наше, зрительское. Тем более, что такая возможность появится у миллионов телезрителей. Ведь скоро картина с россыпью топовых звезд покажут и по телевидению. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram рассказал сам Владимир Машков.

Как отмечает актер, показ «Миллиарда» состоится уже 17 июля на канале «Кинопремьера» в 20.30.