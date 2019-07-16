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«УитниБаттл»: Лазарев, Варнава и Бороденко запустили новый флешмоб

Певец советует не смотреть видео людям без чувства юмора.

«УитниБаттл»: Лазарев, Варнава и Бороденко запустили новый флешмоб
Сергей Лазарв попросил людей без чувства юмора не смотреть видео нового флешмоба. Фото: INSTAGRAM.COM/LAZAREVSERGEY/

Только что в Сети «отгремел» челлендж по открыванию бутылки ударом ноги, похоже, на пике своей популярности среди звезд флешбом с публикацией своих «старых» фотографий, а российские знаменитости уже придумали новую забаву.

«УитниБаттл» — так называется развлечение, когда наши селебритис открывают рот под вечный хит американской певицы Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель». Первыми композицию «исполнили» Екатерина Варнава и Евгений Бороденко, звезды юмористического шоу Comedy Woman.

Затем эстафету принял певец Сергей Лазарев.

«Видео сделано с большой любовью к великой певице и великой песне!!! (людям без чувства юмора не смотреть) . Жду ответочку и вызываю на УитниБаттл Полину Гагарину и Тимура Родригеза», — пишет в комментарии к забавному видео артист.

Кстати, в комментариях к идее отнеслись неоднозначно. Кто-то заявил, что после просмотра отписывается от певца, кто-то назвал флешмоб «мастер-классом по пению под фанеру». А одна из поклонниц Сергея посоветовала исполнить хит американки действительно самому, потому что у него голос явно не хуже.

Кстати, на «передачу эстафеты» уже коротко отреагировал Тимур Родригез: «Принято!». Так что ждем.

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«УитниБаттл»: Лазарев, Варнава и Бороденко запустили новый флешмоб
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