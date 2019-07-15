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Слепаков, Воля и Федункив «постарели» вслед за другими звездами

Марине комментаторы пообещали подарить утюг, а Павла сравнили с Задорновым.

Слепаков, Воля и Федункив «постарели» вслед за другими звездами
Поклонники Семена Слепакова сравнили юмориста с техассикм пенсионером. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

В Сети набирает обороты флешмоб, в котором российские знаменитости «старят» себя с помощью специального приложения и выкладывают эти снимки на свои страницы в социальной сети Instagram.

Очередными «старичками» стали Семен Слепаков, Павел Воля и Марина Федункив.

«Мне нравится этот дед. Не сдается!» — подписал целую коллекцию снимков Слепаков.

В комментариях поклонники отмечают, что благодаря своему стилю в одежде, Семен стал похож на техасского пенсионера в бейсболке и с лысиной. В комментариях «отметился» и певец Сосо Павлиашвили, который заметил, что он «уже такой» — в приличном возрасте и сединой.

А вот фанаты Павла Воля разглядели в «постаревшем» Павле Воле сходство с Михаилом Задорновым. Другие подписчики уверены, что юморист больше похож на Александра Абдулова. Компромиссный вариант: «что-то между Задорновым и Абдуловым».

«Не спрашивайте женщину о ее возрасте. Ну, разве что поинтересуйтесь, какая музыка играла на ее школьном выпускном…», — подписала свой «преклонного возраста» снимок Марина Федункив.

Поклонники пишут, что актриса в любом возрасте будет «классной, задорной, веселой девчонкой». А вот Вадим Галыгин в комментариях к посту Марины написал, мол, пенсионерам – утюг в подарок, намекая на участие двух звезд в рекламной кампании федеральной сети бытовой техники.

Кстати, о Галыгине. Между прочим, он сам, а также его коллеги по Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов поделились «старыми фотографиями одними из первых.

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Тэги:

Александр АбдуловВадим ГалыгинГарик ХарламовМарина ФедункивМихаил ЗадорновПавел ВоляСемен СлепаковСосо Павлиашвили

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Слепаков, Воля и Федункив «постарели» вслед за другими звездами
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