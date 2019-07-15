Брэд Питт «отвоевал» детей у Анджелины Джоли на лето

Актриса не хотела отдавать шестерых отпрысков бывшему мужу, но из-за съемок в фильме «Те, кто желают моей смерти» пошла на уступки.

Громкий развод между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли произошел в 2016 году. С тех пор пара никак не может решить, с кем останутся дети и как часто они будут видеться с другим родителем. Пока что шестеро отпрысков живут с актрисой. Брэд Питт хотел бы видеться с детьми чаще, но экс-супруга не дает этого сделать.

Все же Брэд Питт одержал маленькую победу над бывшей супругой. Джоли активно участвует в различных съемках и постоянно берет детей с собой, что довольно проблематично в плане обустройства. Известно, что наследники точно поедут с мамой в Великобританию, пока та будет работать над очередным фильмом Marvel.

Однако пока что Джоли не успевает присматривать за шестью детьми и сниматься в киноленте «Те, кто желают моей смерти». Поэтому актриса предложила экс-супругу взять детей к себе, пока она будет занята. Брэд Питт чувствует себя на седьмом небе от счастья.