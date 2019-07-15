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Брэд Питт «отвоевал» детей у Анджелины Джоли на лето

Актриса не хотела отдавать шестерых отпрысков бывшему мужу, но из-за съемок в фильме «Те, кто желают моей смерти» пошла на уступки.

Брэд Питт «отвоевал» детей у Анджелины Джоли на лето
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: globallookpress

Громкий развод между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли произошел в 2016 году. С тех пор пара никак не может решить, с кем останутся дети и как часто они будут видеться с другим родителем. Пока что шестеро отпрысков живут с актрисой. Брэд Питт хотел бы видеться с детьми чаще, но экс-супруга не дает этого сделать.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми. Фото
Анджелина Джоли редко дает Брэду Питту видеться с детьми, но из-за съемок сделала исключение. Фото: globallookpress

Все же Брэд Питт одержал маленькую победу над бывшей супругой. Джоли активно участвует в различных съемках и постоянно берет детей с собой, что довольно проблематично в плане обустройства. Известно, что наследники точно поедут с мамой в Великобританию, пока та будет работать над очередным фильмом Marvel.

Однако пока что Джоли не успевает присматривать за шестью детьми и сниматься в киноленте «Те, кто желают моей смерти». Поэтому актриса предложила экс-супругу взять детей к себе, пока она будет занята. Брэд Питт чувствует себя на седьмом небе от счастья.

«Это огромный шаг для них и их детей, которые с момента развода редко виделись с Брэдом. Он пригласил своих родителей, Джейн и Уильяма, остаться с ними в его особняке в Лос-Анджелесе, чтобы они могли провести время вместе», — рассказал инсайдер порталу The Sun.

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Брэд Питт «отвоевал» детей у Анджелины Джоли на лето
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