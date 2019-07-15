Сын Никаса Сафронова позвал Волочкову замуж

Анастасия Волочкова привыкла к слухам о её личной жизни. За последнее время в прессе её успели четырежды «женить» на разных мужчинах. Волочкова фотографировалась с приятелями, у которых есть жены и дети, но это не помешало поклонникам приписать им роман с балериной.

В то же время Волочкова постоянно намекает подписчикам в Instagram, что довольно долго встречается с таинственным возлюбленным. Балерина до сих пор не назвала его имени и не показала лица. Иногда на снимках «фигурировали» его части тела, но фоторобот фанаты так и не составили — мало данных.

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Теперь Волочкова сделала неожиданное заявление: оказывается, её зовут замуж. Женихом балерины хочет стать Дмитрий, сын известного художника Никаса Сафронова. Светская львица лояльно отнеслась к предложению руки и сердца. Может ли Дмитрий быть ее таинственным возлюбленным? Об этом балерина не хочет говорить.