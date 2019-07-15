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Концерт Лены Катиной в Польше чуть не сорвался из-за потери багажа

Это не единственная неприятность, которая произошла с певицей в этой стране.

Концерт Лены Катиной в Польше чуть не сорвался из-за потери багажа
Лена Катина / Global look press

Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина по-прежнему остается востребованной певицей. 34-летняя артистка выступает не только в России, но и за рубежом. Однако не всегда все проходит гладко. Так, один из концертов в Польше чуть не сорвался из-за потери багажа в аэропорту.

Катина 13 июля должна была выступать во Вроцлаве, куда она летела с пересадкой в Варшаве. Именно в аэропорту польской столицы и потерялись вещи певицы.

Лена уже думала отменять концерт, ведь в багаже были дорогие концертные костюмы и аксессуары, но в последний момент вещи все-таки привезли.

«Привезли вещи буквально за несколько минут до выступления. Очень повезло», — рассказала Катина в интервью порталу StarHit.

Впрочем, это не единственная неприятность, которая произошла с девушкой в Польше. Так, перед концертом в этой стране ей начали поступать угрозы в социальных сетях. Некий мужчина сообщил, что якобы уже купил пистолет. Однако Катина не растерялась, а просто попросила усилить охрану на мероприятии. К счастью, на самом шоу обошлось без инцидентов.

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багажЕлена КатинаконцертЛена КатинаПольша

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Концерт Лены Катиной в Польше чуть не сорвался из-за потери багажа
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