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Алибасов заявил, что прятался в реанимации от черных риэлторов

Квартира продюсера оформлена на чиновника.

Алибасов заявил, что прятался в реанимации от черных риэлторов
Бари Алибасов. Фото: globallookpress

Бари Алибасов поделился новыми подробностями из жизни после госпитализации. Продюсер заявил, что ему угрожают черные риэлторы, которые якобы хотят забрать его квартиру. По его словам, он прятался в реанимации института Склифосовского в том числе и от злоумышленников.

Бари Алибасов и группа "На-На". Фото
Алибасова неоднократно обвиняли в пиаре на отравлении ради продвижения группы «На-На». Фото: globallookpress

Дело в том, что юридически квартира не принадлежит продюсеру. Алибасов стабильно платил за недвижимость, но оформлена она на предприимчивого чиновника. В эфире программы «Пусть говорят» стало ясно, что на протяжении нескольких лет Алибасов никак не может оформить квартиру на себя.

«Бари — творческий человек, а такие люди часто оперируют понятием «доверие». Он забеспокоился, поскольку последние полгода за квартиру стали платить номинальные владельцы, а раньше он это делал сам», — сказал адвокат продюсера Сергей Жорин.

После того, как Бари Алибасов случайно проглотил ядовитую жидкость «Крот», на него свалилось множество неприятностей. То пропадет кот Чуча, в котором продюсер души не чает, то диетолог поделится нелицеприятными подробностями из его жизни. Больше всего создатель группы «На-На» переживает, что зрители не верят в его отравление. Многие уверены, что отравление продюсера – всего лишь пиар.

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Алибасов заявил, что прятался в реанимации от черных риэлторов
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