Алибасов заявил, что прятался в реанимации от черных риэлторов

Бари Алибасов поделился новыми подробностями из жизни после госпитализации. Продюсер заявил, что ему угрожают черные риэлторы, которые якобы хотят забрать его квартиру. По его словам, он прятался в реанимации института Склифосовского в том числе и от злоумышленников.

Дело в том, что юридически квартира не принадлежит продюсеру. Алибасов стабильно платил за недвижимость, но оформлена она на предприимчивого чиновника. В эфире программы «Пусть говорят» стало ясно, что на протяжении нескольких лет Алибасов никак не может оформить квартиру на себя.

«Бари — творческий человек, а такие люди часто оперируют понятием «доверие». Он забеспокоился, поскольку последние полгода за квартиру стали платить номинальные владельцы, а раньше он это делал сам», — сказал адвокат продюсера Сергей Жорин.

После того, как Бари Алибасов случайно проглотил ядовитую жидкость «Крот», на него свалилось множество неприятностей. То пропадет кот Чуча, в котором продюсер души не чает, то диетолог поделится нелицеприятными подробностями из его жизни. Больше всего создатель группы «На-На» переживает, что зрители не верят в его отравление. Многие уверены, что отравление продюсера – всего лишь пиар.