Экс-супруга Валерия Меладзе показала роскошный особняк после ремонта

Валерий Меладзе этим летом не только дает концерты. Свободное время он проводит с супругой Альбиной Джанабаевой на отдыхе Во Франции. Они пять лет состоят в браке и воспитывают общих детей: Константина и Луку. Младший наследник появился на свет, когда артист еще жил с первой женой Ириной. В недавнем интервью, женщина призналась, что ей было очень тяжело, когда муж от нее ушел.

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«Было настолько тяжело и непонятно все, что мне казалось, что я летела вниз. Я понимала, что зацепится за что-то надо, но за что не понимала», — поделилась Ирина.

По ее словам, отвлечься от случившегося ей помогла религия. Сначала она увлеклась буддизмом, но потом с головой ушла в изучение духовной православной литературы. Женщина не стала скрывать, что просила святую Матрону помочь сохранить ей семью и молилась Богу, чтобы ее рана душевная затянулась.

«Душа кровоточила первые годы», — отметила она.

В трудный момент жизни Ирину поддержали ее дочки: Инга, Софья и Арина. Их она тоже постепенно приучила посещать храмы. Ведущую и операторов передачи «В поисках Бога» женщина пустила в свой особняк. Она показала, какой там ремонт. По словам экс-жены Меладзе, ее дом преобразился, когда на стены она повесила иконы. В этот особняк Ирина переехала жить меньше года назад. Целых пять лет она обустраивала свое жилье, создавая в нем уют.

Меладзе выбрала стиль лофта, который украсила антиквариатом: старинной мебелью, вазами и зеркалами. Получилось модное сочетание двух стилей. Женщина провела экскурсию по своему «гнездышку»: показала гостиную, библиотеку и свой кабинет, где у неё есть красный угол.

Ирина также показала большую террасу, где любит проводить время с семьей. Там она собирает дочерей на Рождество и Пасху. В интервью женщина обмолвилась, что давно простила Меладзе, но похоже, что на Альбину она все еще таит обиду.