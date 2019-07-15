НОВОСТИ

Волочкова высмеяла слухи о своей скорой свадьбе

За последнюю неделю балерину «поженили» четыре раза.

Волочкова высмеяла слухи о своей скорой свадьбе
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress

Анастасия Волочкова упорно тренируется перед премьерой спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Артистка занята работой и старается не давать поводы для сплетен. Тем не менее в прессе неоднократно появляются слухи о ее свадьбе. В Сети балерину «поженили» на четырех знакомых мужчинах светской львицы. Один из них, Дмитрий Сорокин, настаивал на том, что действительно является избранником балерины.

Волочкова лишь посмеялась над слухами. Она заявила, что не делала никакого пиара своей постановке, но её личную жизнь продолжают обсуждать. Балерина в шутку предложила подписчикам вновь попытаться определить её настоящего жениха по деталям одежды или форме пальцев.

«А какого моему возлюбленному? Слава Богу, у него тоже чувство юмора на месте! Когда я его представлю, вы будете восхищены! (…) Столько событий происходит значимых в мире! А меня все хотят выдать замуж. Это произойдет! И вы незамедлительно станете этому грандиозному событию свидетелями! Я первая сообщу!» — написала Анастасия Волочкова в Instagram.

Балерина не понимает, почему её «сватают» тем, кто давно обзавелся женами и детьми. Все же светская львица спокойно отнеслась к сплетням. «Знаете, впечатление, что цирк уехал, а клоуны остались», — пошутила Анастасия Волочкова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостислухи о помолвкеслухи о романеслухи о свадьбе

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова высмеяла слухи о своей скорой свадьбе
Интересно?
Поделись с друзьями: