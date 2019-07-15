Божена Рынска сломала в отпуске правую руку

После затяжной депрессии Божена Рынска уехала на отдых в Юрмалу. Журналистка не может расслабиться даже в отпуске. В основном она гуляет вдоль берега с собакой по кличке Люсик. Рынска лечится у психотерапевта после попытки суицида. Она хотела уйти из жизни вслед за мужем – медиамагнатом Игорем Малашенко.

Недавно с журналисткой случилась неприятность. Божена Рынска хотела выпустить собаку на первый этаж виллы, поскользнулась на лестнице и неудачно упала. В итоге журналистка заработала перелом правой руки в двух местах. Повторный рентген врачи должны провести через неделю. Если рука не начнет заживать как надо, жене Малашенко придется лечь на операцию.

Божена Рынска ничего не может делать правой рукой. Даже простые бытовые действия теперь ей недоступны. Рынска ищет сиделку, которая ухаживала бы за ней и выгуливала собаку.