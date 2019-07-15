София Ротару опровергла слухи о жизни в Крыму

София Ротару оказалась в эпицентре скандала, сама того не ведая. В интервью после выступления на Atlas Weekend 2019 (музыкальный фестиваль Украины) певица проговорилась прессе, что собирается удивить поклонников новыми песнями, и на днях записала новинку, которую представит на «Новой волне».

На эти слова бурно отреагировала еще одна «звезда» телешоу — музыкальный критик Сергей Соседов. Он заявил, что все свои песни София Ротару уже давно спела. А если что-то и споет, то под фонограмму. Мол, у нее проблемы с легкими и она не может петь живьем.

«Поэтому она и живет в Крыму: там для нее идеальный климат. Во всех остальных местах ей тяжело дышать», — цитируют украинские издания Соседова.

Естественно, в певицу вновь полетели «камни» в соцсетях. Но спустя пару дней в эфире украинского телеканала «1+1» Ротару опровергла эти обвинения:

«Я живу в Киеве уже более десяти лет. И когда меня спрашивают киевляне, когда вы к нам приедете в Киев, я улыбаюсь. Я давно киевлянка и горжусь этим».

По сведениям украинских журналистов, Ротару живет в элитном районе Киева под названием Конча-Заспа. Но дом в Крыму по-прежнему у нее в собственности, так же как и пятизвездочный отель в окрестностях Ялты.

Вопрос о посещении певицей Крыма периодически волнует общественность. В январе 2019 года соседи Софии Ротару по особняку в Крыму рассказали, что не видели звезду уже почти пять лет. А раньше она очень любила проводит время на полуострове, сообщает телеканал «360«.