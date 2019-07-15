Племянник Пугачевой впервые прокомментировал слухи об усыновлении

У Аллы Пугачевой был единственный брат – Евгений. После его смерти Примадонна не бросила племянника Влада. Мужчина страдал от наркотической зависимости. Певица отправила его лечиться в Израиль. Позже у Влада появился сын Женя, но племянник звезды так и не завязал с вредной привычкой.

Алла Борисовна оформила опеку над Женей. Внучатого племянника Примадонна называла приемным сыном. Недавно в прессе появилась информация, что мальчика усыновит другая семья – няня и её муж. Пугачева не против, ведь Женя называет знакомых певицы «мамой» и «папой». Решили даже изменить фамилию мальчика, чтобы пресса меньше интересовалась его личной жизнью.

Отец Жени Влад впервые прокомментировал ситуацию. Сейчас племянник Примадонны вылечился от зависимости. Устроиться на работу пока не может – живет на деньги с аренды квартиры. Влад опроверг слухи о новой фамилии сына.