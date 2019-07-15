Водонаева объяснила успех Виторгана разводом с Собчак

Модель уверена, что слухи о романе актера с Нино Нинидзе появились не на пустом месте.

В Сети упорно обсуждают роман Максима Виторгана и Нино Нинидзе. Актер подлил масла в огонь, опубликовав чувственную фотографию Нино в «сторис». Пока пресса обсуждает детали личной жизни пары, Алена Водонаева задалась вопросом: как вдруг Максим Виторган стал завидным женихом?

Модель заметила, что в зарубежном шоу-бизнесе множество браков заключаются для пиара, а не по любви. Отечественные звезды только сейчас понимают выгоду от свадьбы ради славы, как Гоген Солнцев и Прохор Шаляпин. Водонаева не сомневается в искренних чувствах между Виторганом и Собчак, однако заметила, что пресса заинтересовалась актером после разрыва со светской львицей.

«Лишившись статуса супруга главной скандалистки шоу-бизнеса, Максим остался в поле зрения прессы. Его личная жизнь — единственное, что вызывает интерес у журналистов. С этим Виторгану очень повезло, ведь он актер и к вниманию публики давно привык. Это отчасти даже играет ему на руку», — написала Алена Водонаева в колонке для «7 дней».

Модель подчеркнула, что чаще деньгами и славой делятся звездные мужчины со своими спутницами. Знаменитости не только осыпают жен подарками, но и помогают им открыть бизнес или стать звездой. Для России случай, когда именно жена делает известным мужа, пока являются редкостью.